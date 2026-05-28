Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, con un contratto biennale. L’accordo tra le parti è stato confermato da Sky Sport, dopo che il club ha scelto Allegri al posto di Vincenzo Italiano. Prima di ufficializzare l’incarico, l’allenatore deve terminare il suo attuale contratto con il club di provenienza. La firma definitiva dipende quindi dalla conclusione dell’accordo con il suo attuale club.

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore della SSC Napoli. La notizia, anticipata in giornata da tutte le testate sportive, arriva ora con la conferma di Sky Sport: l’accordo è totale, biennale, e De Laurentiis ha chiuso il ballottaggio con Vincenzo Italiano scegliendo Max. L’ufficialità ancora non c’è — e Sky spiega perché. “Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della SSC Napoli. È stato trovato l’accordo per un biennale. Il presidente De Laurentiis ha fatto la sua scelta tra Allegri e Italiano. L’accordo è totale, non è ancora ufficiale perché Allegri deve risolvere delle questioni burocratiche. Deve ufficializzare la risoluzione del contratto col Milan, poi arriverà la firma sul contratto del Napoli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri al Napoli, manca solo l’ufficialità: deve prima chiudere il contratto col Milan

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