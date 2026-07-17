Napoli smantellato un falso ateneo | sequestrati oltre 500 titoli di laurea

Le autorità hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nella produzione e distribuzione di titoli di laurea falsi, sequestrando oltre 500 attestati. Sono 37 le persone indagate per associazione a delinquere, falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli. La Guardia di finanza di Napoli ha ricostruito le modalità di una truffa che avrebbe consentito il rilascio di titoli di laurea non validi. L'indagine ha portato al sequestro di documenti e materiali utilizzati per le falsificazioni.

Associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Sono i reati per cui sono indagate a vario titolo 37 persone che, secondo le ricostruzioni della Guardia di finanza di Napoli, sarebbero coinvolte in una truffa incentrata sul rilascio di titoli di laurea falsi. 34 di queste sono ritenute destinatarie dei certificati, mentre le restanti tre sono sospettate di essere componenti dell’associazione. Le indagini delle Fiamme gialle hanno preso il via a seguito di una segnalazione del ministero dell’Università e della ricerca. L’attività investigativa ha portato alla luce l’esistenza di un’organizzazione che, tramite un sito internet e i social, promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale in sociologia e scienze turistiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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