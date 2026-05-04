La Guardia di Finanza ha effettuato controlli presso i distributori di benzina in provincia di Livorno, rilevando irregolarità. Durante le operazioni, sono state comminate multe per un totale superiore a 2.500 euro e sono stati sequestrati 1.500 euro di gasolio. Le verifiche hanno coinvolto più punti vendita, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sulla vendita di carburanti.

LIVORNO – Controlli della Guardia di Finanza ai distributori di benzina in provincia di Livorno: elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 2.500 euro. Sette irregolarità: tra queste la mancata esposizione dei prezzi e omesse comunicazioni di dati e informazioni obbligatori inerenti ai prezzi all’Ente competente. I controlli sono stati rivolti anche ai mezzi di trasporto che riforniscono i distributori stradali, sono state ispezionate quattro autocisterne che viaggiavano senza i relativi documenti di trasporto, per cui i trasportatori sono stati sanzionati, con il contestuale sequestro di circa 1.500 litri di gasolio. Sonostati 25 i controlli svolti nel territorio livornese, che hanno visto impegnati oltre 50 militari.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Livorno, controlli sulla benzina: elevate multe per oltre 2.500 euro. Sequestrati 1.500 euro di gasolio

Notizie correlate

Isola d'Elba, controlli della guardia costiera: sequestrati 200 kg di pesce ed elevate multe per 15mila euroÈ di 200 kg di pesce sequestrato e oltre 15mila euro di multe il bilancio delle oltre 300 ispezioni condotte dalla guardia costiera lungo l’intera...

Monza e Carnate: 200 controlli, 4.500 euro in multeUna vasta operazione di polizia ha interessato le zone limitrofe alle stazioni ferroviarie di Monza e Carnate, coinvolgendo diverse forze dell’ordine.

Contenuti e approfondimenti

Livorno, controlli sulla benzina: elevate multe per oltre 2.500 euro. Sequestrati 1.500 euro di gasolioControlli della Guardia di Finanza ai distributori di benzina in provincia di Livorno: elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 2.500 euro. Sette irregolarità: tra queste la mancata esp ... firenzepost.it

Stangata benzina, Livorno tra le città più care: prezzi da autostrada anche in cittàLivorno torna a fare i conti con il caro carburanti e lo fa con numeri che preoccupano cittadini e imprese. Se il 1° maggio la benzina verde nei distributori più economici della città si attestava int ... livornopress.it