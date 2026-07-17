Napoli scoperta una falsa università | 500 titoli di laurea senza valore

A Napoli è stata smantellata una falsa università che offriva lauree triennali e magistrali senza valore, dietro pagamento di 1.500 euro all’anno. Sono circa 500 i titoli di studio emessi illegittimamente. Le persone che hanno ottenuto le lauree rischiano ora il licenziamento dai loro datori di lavoro. La scoperta è avvenuta durante un’indagine condotta dalle autorità competenti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento dell’ente fraudolento.

Scoperta a Napoli una finta università per la quale, versando una retta pari a 1.500 euro all’anno, si poteva ottenere una laurea triennale oppure una magistrale, ma falsa Le persone “laureate” adesso rischiano il licenziamento dalle aziende presso le quali lavorano. E’ la conseguenza dello stop all’Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli, un ateneo “a conduzione familiare” non riconosciuto e non autorizzato che, per ottenere consensi, conferiva anche titoli honoris causa – tutte illegittime – a ignari vip, come il comico Pippo Franco, diventato dottore in Scienze della Comunicazione. Ad intervenire son o stati i... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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