Napoli falsa università online con tanto di lauree honoris causa | 37 indagati e centinaia di titoli senza valore legale sotto sequestro
A Napoli sono state sequestrate centinaia di lauree e titoli di studio ottenuti attraverso una falsa università online. La struttura promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, con una quota di iscrizione annuale di 1 euro. Sono 37 le persone indagate nell'inchiesta che ha portato al sequestro dei titoli di studio privi di valore legale.
Promuoveva sul web corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, per i quali era prevista una quota annuale d'iscrizione di 1.500 euro, il falso ateneo scoperto dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Sezione II Pubblica Amministrazione, nei confronti di 37 persone indagate. Di queste, 34 sono ritenute destinatarie dei titoli rilasciati dall'ente, mentre le restanti tre sono indagate quali componenti dell'associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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