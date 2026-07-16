Napoli falsa università online con tanto di lauree honoris causa | 37 indagati e centinaia di titoli senza valore legale sotto sequestro

Notizia in breve

A Napoli sono state sequestrate centinaia di lauree e titoli di studio ottenuti attraverso una falsa università online. La struttura promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, con una quota di iscrizione annuale di 1 euro. Sono 37 le persone indagate nell'inchiesta che ha portato al sequestro dei titoli di studio privi di valore legale.