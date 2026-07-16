Scoperta falsa università in Campania avrebbe rilasciato lauree senza valore per vent' anni

Notizia in breve

Una falsa università in Campania ha rilasciato oltre 500 lauree senza autorizzazione tra il 2004 e il 2024. Le indagini sono iniziate a seguito di un’iniziativa investigativa e hanno portato alla luce che le lauree erano state conferite senza rispettare le normative vigenti. La struttura avrebbe operato per vent’anni, offrendo titoli di studio privi di valore legale. Al momento, sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità e procedere con le azioni legali.