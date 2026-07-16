Scoperta falsa università in Campania avrebbe rilasciato lauree senza valore per vent' anni
Una falsa università in Campania ha rilasciato oltre 500 lauree senza autorizzazione tra il 2004 e il 2024. Le indagini sono iniziate a seguito di un’iniziativa investigativa e hanno portato alla luce che le lauree erano state conferite senza rispettare le normative vigenti. La struttura avrebbe operato per vent’anni, offrendo titoli di studio privi di valore legale. Al momento, sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità e procedere con le azioni legali.
Oltre cinquecento lauree conferite nell'arco di vent'anni, dal 2004 al 2024, senza alcuna autorizzazione. Le indagini, avviate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, avrebbero permesso di accertare l'esistenza di una ateneo non accreditato presso il Ministero e quindi non legalmente riconosciuto nell'ambito del sistema universitario italiano. In concreto si tratterebbe di 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della Regione Campania. Nelle abitazioni dei principali indagati è stata sequestrata una copiosa documentazione relativa a questi titoli di nessun valore legale, uno dei quali conferito addirittura a un ignaro Pippo Franco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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