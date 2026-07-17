Obaretin ha raggiunto il ritiro del Napoli a Dimaro, ma il suo trasferimento potrebbe essere a breve. L’infortunio di Buongiorno ha spinto il club a convocare il giovane, in attesa di eventuali acquisti. Tuttavia, si ipotizza una cessione al Genoa. Il giocatore si trova ora in ritiro con la squadra, senza conferme ufficiali sul futuro.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato i piani di Max Allegri. Il tecnico del Napoli, in attesa di eventuali rinforzi dal mercato, ha convocato il giovane Obaretin che così è partito con il gruppo azzurro alla volta di Dimaro. La parentesi del centrale, però, dovrebbe essere breve nella Val di Sole. Il difensore è infatti al centro di voci di mercato. Alfredo Pedullà, sul suo profilo X, ne è certo: “ Obaretin resterà con il Napoli in ritiro per una settimana, poi il difensore centrale sarà probabilmente liberato per il Genoa in prestito con diritto di riscatto “. Insomma, sembra proprio che non continuerà in azzurro la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Napoli, Obaretin in ritiro a Dimaro ma per poco: possibile cessione al Genoa (Pedullà)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Obaretin-Napoli, Udinese vigile: spunta anche il GenoaIl futuro di Nosa Obaretin è ancora incerto: il difensore, di proprietà del Napoli, è sotto osservazione da parte dell’Udinese.

Napoli, si lavoro allo scambio Obaretin-Fini con il GenoaIl Napoli sta elaborando un accordo di scambio con il Genoa, coinvolgendo i giocatori Obaretin e Fini.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, 25 cessioni per De Laurentiis: ecco gli azzurri con la valigia; Napoli, chi rientra dai prestiti: da Rafa Marin, a Cheddira, al flop Lindstrom, i calciatori più utilizzati; Fini, il ritorno a Frosinone è sempre più vicino: era stato sondato dal Napoli - SI; Cajuste verso l'addio ma può rimanere in Serie A: un club ha avviato i primi contatti.

SPORTITALIA - Napoli, Obaretin in ritiro una settimana, poi il possibile prestito al Genoa ift.tt/aHlWKoY x.com

Buongiorno salta il ritiro precampionato del Napoli per un problema al ginocchioBuongiorno si ferma. Il difensore del Napoli rischia l'operazione al ginocchio destro: dipenderà dal prossimo consulto medico. Lo ha confermato il club azzurro attraverso un comunicato ufficiale: In ... msn.com

SPORTITALIA - Napoli, Obaretin in ritiro una settimana, poi il possibile prestito al GenoaAlfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, scrive su X: Obaretin resterà con il Napoli in ritiro per una settimana, poi il difensore centrale sarà probabilmente liberato per i ... napolimagazine.com