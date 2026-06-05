Obaretin-Napoli Udinese vigile | spunta anche il Genoa

Notizia in breve

Il futuro di Nosa Obaretin è ancora incerto: il difensore, di proprietà del Napoli, è sotto osservazione da parte dell’Udinese. Durante l’estate, il giocatore non è stato coinvolto in trasferimenti definitivi. Oltre all’Udinese, anche il Genoa ha mostrato interesse per il suo acquisto. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con nessuna ufficializzazione al momento.