Obaretin-Napoli Udinese vigile | spunta anche il Genoa

Da forzazzurri.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il futuro di Nosa Obaretin è ancora incerto: il difensore, di proprietà del Napoli, è sotto osservazione da parte dell’Udinese. Durante l’estate, il giocatore non è stato coinvolto in trasferimenti definitivi. Oltre all’Udinese, anche il Genoa ha mostrato interesse per il suo acquisto. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con nessuna ufficializzazione al momento.

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Il futuro di Nosa Obaretin resta in bilico. Il difensore è di proprietà del Napoli, ma durante l’estate. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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