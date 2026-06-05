Obaretin-Napoli Udinese vigile | spunta anche il Genoa
Il futuro di Nosa Obaretin è ancora incerto: il difensore, di proprietà del Napoli, è sotto osservazione da parte dell’Udinese. Durante l’estate, il giocatore non è stato coinvolto in trasferimenti definitivi. Oltre all’Udinese, anche il Genoa ha mostrato interesse per il suo acquisto. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con nessuna ufficializzazione al momento.
Il futuro di Nosa Obaretin resta in bilico. Il difensore è di proprietà del Napoli, ma durante l’estate. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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