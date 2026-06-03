napoli si lavoro allo scambio obaretin fini con il genoa

Il Napoli sta elaborando un accordo di scambio con il Genoa, coinvolgendo i giocatori Obaretin e Fini. Le trattative sono in fase preliminare e mirano a definire i dettagli dell’operazione. La società partenopea sta inoltre pianificando altre mosse di mercato, con particolare attenzione a giovani talenti da inserire nella rosa. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali o conferme definitive sulle trattative.

Il Napoli sta impostando le prime mosse del mercato estivo puntando anche su operazioni che coinvolgano giovani talenti. In quest’ottica prende quota una trattativa con il Genoa che potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio di prospetti interessanti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il club rossoblù è pronto ad affondare il colpo per Nosa Edward Obaretin, difensore centrale classe 2003 rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito all’Empoli. Una pista che, come ricordato dal giornalista di Sportitalia, era già stata seguita nei mesi scorsi su esplicita richiesta di Daniele De Rossi, ma che allora non aveva trovato i presupposti per svilupparsi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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