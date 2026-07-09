Il Napoli comincia a sfollare si spera | si va verso le cessioni di Rao Hasa e Lindstrom

Notizia in breve

Il Napoli si sta preparando a cedere diversi giocatori, con le trattative in corso per Rao, Hasa e Lindstrom. La società ha stabilito che prima di arrivare nuovi acquisti sarà necessario ridurre la rosa, che attualmente conta 47 calciatori. Sono previste circa 25 cessioni per rispettare i limiti imposti e fare spazio alle nuove operazioni di mercato. La situazione è in fase di definizione, con le trattative ancora in corso.