Il Napoli comincia a sfollare si spera | si va verso le cessioni di Rao Hasa e Lindstrom
Il Napoli si sta preparando a cedere diversi giocatori, con le trattative in corso per Rao, Hasa e Lindstrom. La società ha stabilito che prima di arrivare nuovi acquisti sarà necessario ridurre la rosa, che attualmente conta 47 calciatori. Sono previste circa 25 cessioni per rispettare i limiti imposti e fare spazio alle nuove operazioni di mercato. La situazione è in fase di definizione, con le trattative ancora in corso.
Il diktat lo conosciamo: prima le cessioni e poi gli acquisti. Bene, il Napoli di cessioni ne deve fare 25 a causa dell’enorme numero di calciatori presenti in rosa: 47. Si riusciranno a fare tutte? Difficile. Nel frattempo qualcosa si muove. Napoli, Rao in uscita. Secondo quanto appreso dal Giornale di Sicilia, il gioiello del Napoli appena rientrato dal prestito al Bari, sarebbe in procinto di sbarcare a Palermo. Infatti, sempre secondo quanto riportato, i buoni rapporti fra le due società renderebbero molto semplice l’operazione, conveniente anche per il ragazzo, consapevole della difficoltà di ritagliarsi spazio nel Napoli di Allegri. In uscita anche Lindstrom e Hasa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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