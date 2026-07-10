Circolare circolare | Folorunsho? Bologna Cajuste? Dov’è Cajuste? Si va a Genova

Il direttore sportivo del Napoli sta affrontando una serie di difficoltà legate alla rosa della squadra. Si parla di una possibile cessione di alcuni giocatori e di un mercato ancora aperto. Tra le questioni più discusse ci sono le assenze di alcuni elementi chiave e le trattative in corso per rinforzare il reparto. La situazione resta fluida, con aggiornamenti continui sulle mosse che il club intende compiere in vista delle prossime partite.

Se si volesse scrivere un libro sull’impresa che attende il direttore sportivo del Napoli, lo si potrebbe titolare I dolori del giovane Manna, editore Aurelio De Laurentiis, e il suo: “Piazza 25 giocatori! “. Molti dei quali provenienti da stagioni come vogliamo definirle? Peculiari? Manteniamoci su “peculiari”. La macchina si è messa in moto. Ecco i movimenti del Napoli in uscita. Napoli, Cheddira può andare a Monza, Ambrosino a Modena. Partendo dai nomi meno noti e pesanti, troviamo Vigliotti e Turi, che andranno in prestito al Pineto, e Iaccarino, che potrebbe tornare all’Arezzo. Poi troviamo Hasa e Zerbin: quest’ultimo sembra essere nel Napoli dalla data della sua fondazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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