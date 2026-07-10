Circolare circolare | Folorunsho? Bologna Cajuste? Dov’è Cajuste? Si va a Genova

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo del Napoli sta affrontando una serie di difficoltà legate alla rosa della squadra. Si parla di una possibile cessione di alcuni giocatori e di un mercato ancora aperto. Tra le questioni più discusse ci sono le assenze di alcuni elementi chiave e le trattative in corso per rinforzare il reparto. La situazione resta fluida, con aggiornamenti continui sulle mosse che il club intende compiere in vista delle prossime partite.

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Se si volesse scrivere un libro sull’impresa che attende il direttore sportivo del Napoli, lo si potrebbe titolare I dolori del giovane Manna, editore Aurelio De Laurentiis, e il suo: “Piazza 25 giocatori! “. Molti dei quali provenienti da stagioni come vogliamo definirle? Peculiari? Manteniamoci su “peculiari”. La macchina si è messa in moto. Ecco i movimenti del Napoli in uscita. Napoli, Cheddira può andare a Monza, Ambrosino a Modena. Partendo dai nomi meno noti e pesanti, troviamo Vigliotti e Turi, che andranno in prestito al Pineto, e Iaccarino, che potrebbe tornare all’Arezzo. Poi troviamo Hasa e Zerbin: quest’ultimo sembra essere nel Napoli dalla data della sua fondazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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