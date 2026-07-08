Il Napoli punta a cedere almeno venti giocatori prima di acquistare nuovi. Tra le cessioni più probabili ci sono Milinkovic-Savic, Lindstrom e Cajuste. La rosa attuale conta 47 calciatori, e il club ha intenzione di piazzarne almeno 25. La strategia di mercato si concentra sulla riduzione del numero di esuberi prima di effettuare ulteriori acquisti. La decisione è stata comunicata dal presidente durante la presentazione della nuova maglia stagionale.

Prima di fare nuovi acquisti, la missione del Napoli sarà cedere gli esuberi. Gli azzurri contano al momento una rosa di 47 giocatori, “ almeno 25 andranno piazzati ” ha dichiarato il patron De Laurentiis alla presentazione della nuova maglia per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto su quali sono, al momento, i calciatori più propensi alle cessioni. Il Napoli dovrà cedere tanti giocatori prima di iniziare il mercato in entrata. Antonio Giordano scrive sull’edizione odierna del quotidiano: C’è da dedicarsi a quella dozzina circa di giovanotti ( Ambrosino, Barido, Cioffi, Coli Saco, D’avino, Ferrante, Iaccarino, Obaretin, Russo, Sgarbi, Vigliotti ) che aspettano di potersi giocare le proprie chances e così ridurre da 25 a 13 le necessità di cassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, le cessioni in vista sono almeno venti: da Milinkovic-Savic a Lindstrom e Cajuste

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