Napoli le cessioni in vista sono almeno venti | da Milinkovic-Savic a Lindstrom e Cajuste

Da ilnapolista.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli punta a cedere almeno venti giocatori prima di acquistare nuovi. Tra le cessioni più probabili ci sono Milinkovic-Savic, Lindstrom e Cajuste. La rosa attuale conta 47 calciatori, e il club ha intenzione di piazzarne almeno 25. La strategia di mercato si concentra sulla riduzione del numero di esuberi prima di effettuare ulteriori acquisti. La decisione è stata comunicata dal presidente durante la presentazione della nuova maglia stagionale.

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Prima di fare nuovi acquisti, la missione del Napoli sarà cedere gli esuberi. Gli azzurri contano al momento una rosa di 47 giocatori, “ almeno 25 andranno piazzati ” ha dichiarato il patron De Laurentiis alla presentazione della nuova maglia per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto su quali sono, al momento, i calciatori più propensi alle cessioni. Il Napoli dovrà cedere tanti giocatori prima di iniziare il mercato in entrata. Antonio Giordano scrive sull’edizione odierna del quotidiano: C’è da dedicarsi a quella dozzina circa di giovanotti ( Ambrosino, Barido, Cioffi, Coli Saco, D’avino, Ferrante, Iaccarino, Obaretin, Russo, Sgarbi, Vigliotti ) che aspettano di potersi giocare le proprie chances e così ridurre da 25 a 13 le necessità di cassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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