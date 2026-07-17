Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel suo edificio. Quando ha visto gli agenti, ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato sul pianerottolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati 16 chili di sigarette di contrabbando e hashish. L’uomo è stato portato in commissariato con l’accusa di contrabbando e detenzione di sostanze stupefacenti.

Ha tentato di sottrarsi al controllo degli agenti, ma è stato raggiunto e bloccato sul pianerottolo della propria abitazione. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Accortosi della presenza della volante, l'uomo avrebbe abbandonato la scatola in strada per poi rientrare di corsa nel palazzo nel tentativo di sfuggire al controllo. I poliziotti lo hanno inseguito, raggiungendolo e fermandolo sul pianerottolo davanti al suo appartamento. Successivamente è stata recuperata anche la scatola abbandonata in strada, al cui interno erano custodite altre 51 stecche di sigarette di contrabbando, anch'esse prive del marchio del Monopolio di Stato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, fugge alla vista della Polizia: arrestato con hashish e 16 chili di sigarette di contrabbando

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