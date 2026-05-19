Due cittadini armeni arrestati all' aeroporto di Capodichino | sequestrati 108 chili di sigarette di contrabbando
Due cittadini armeni sono stati arrestati all’aeroporto di Capodichino dalla guardia di finanza. Durante i controlli, sono stati trovati in possesso di 108 chili di sigarette di contrabbando. I due sono stati successivamente denunciati per il reato di contrabbando di prodotti del tabacco. Il sequestro è stato effettuato in un’operazione di routine, che ha portato al ritrovamento delle sigarette occultate durante i controlli di sicurezza. La merce sequestrata è stata affidata alle autorità competenti.
Due cittadini armeni sono stati denunciati dalla guardia di finanza all'aeroporto di Capodichino per contrabbando di sigarette. I controlli sono scattati sui bagagli da stiva di due passeggeri arrivati da Erevan, capitale dell'Armenia.Nei bagagli, secondo quanto ricostruito dai finanzieri della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Colombia Blocks 4 Americans at Airports – Sex Offender Alerts Trigger Bans!
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