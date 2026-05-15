Malpensa da inizio anno sequestrati oltre 2.500 chili di tabacco e sigarette di contrabbando

Da gennaio, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 2.500 chili di tabacco e sigarette di contrabbando presso l’aeroporto di Malpensa. Durante le operazioni sono state denunciate 44 persone coinvolte nelle attività illegali e sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 1,85 milioni di euro. I controlli si sono concentrati principalmente sui traffici illeciti legati al contrabbando di prodotti del tabacco, con interventi mirati nelle aree di maggiore transito dei passeggeri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Più di 2.500 chili di tabacco e sigarette di contrabbando sequestrati, 44 persone denunciate e sanzioni amministrative che sfiorano 1,85 milioni di euro. Sono i numeri della maxi operazione condotta dall’inizio del 2026 all’aeroporto di Milano Malpensa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Varese contro il traffico illecito di tabacchi lavorati provenienti dall’estero. Nel dettaglio, i controlli effettuati dai finanzieri del Gruppo Malpensa e dal personale dell’Adm hanno portato al sequestro di oltre 2.563 chili tra sigarette, tabacco lavorato e melassa, per un valore commerciale superiore ai 740mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, da inizio anno sequestrati oltre 2.500 chili di tabacco e sigarette di contrabbando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malpensa, 1000 chili di sigarette di contrabbando sequestrati in aeroportoI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito... Leggi anche: Contrabbando di tabacco estero. Sequestrati 40 chili di “Naswar“ Malpensa, da inizio anno sequestrati oltre 2.500 chili di tabacco e sigarette di contrabbandoMaxi multe ai 44 denunciati. Contestate inoltre 163 violazioni amministrative, mentre l’ammontare dei tributi evasi supera i 190mila euro. ilgiorno.it Tonnellate di sigarette di contrabbando nei bagagli a Malpensa: maxi sequestro da 740mila euroIl bilancio del mega piano di controlli nello scalo: passeggeri fermati con i bagagli pieni, scattano sanzioni per 1,8 milioni di euro ... milanotoday.it È una questione giuridica, ma non solo. Una questione diplomatica. Prima ancora che la procedura di estradizione abbia inizio, prima cioè che gli Usa chiedano al nostro ministro della Giustizia di consegnare loro il presunto assassino Lee Mongerson Gilley, l x.com