Le cinque partite amichevoli estive del Napoli sono state programmate e saranno trasmesse in Pay-Per-View al costo di 9,99 euro ciascuna. Le gare si terranno nelle varie date stabilite e saranno accessibili tramite le piattaforme designate. Il calendario e gli orari delle partite sono stati resi noti e permetteranno ai tifosi di seguire gli incontri in diretta.

Definiti calendario e piattaforme delle cinque amichevoli estive del Napoli: tutte saranno disponibili in Pay-Per-View a 9,99 euro. Le emozioni dell’anno del Centenario stanno per cominciare. Durante i ritiri precampionato di Dimaro e Castel di Sangro, la SSC Napoli affronterà cinque avversarie nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 202627. Tutte le amichevoli saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Digital-news.it - Napoli, dove vedere le amichevoli 2026: calendario, orari, TV e prezzi Pay-Per-View

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Messi ha comprato l'ALBUM MONDIALI 2026 ai suoi figli!

Notizie e thread social correlati

Le amichevoli estive del Napoli in Pay-Per-ViewLe prime amichevoli estive del Napoli saranno trasmesse in Pay-Per-View, segnando l'inizio della nuova stagione.

Amichevoli Estive Napoli 2026, diretta pay per view su Sky PrimaFilaDurante le amichevoli estive del 2026, trasmesse in diretta su Sky PrimaFila, la squadra azzurra ha iniziato la preparazione per la stagione del...

Temi più discussi: La nuova stagione nella Casa dello Sport di Sky; Tutte le amichevoli estive di Inter, Milan, Napoli e Juventus saranno trasmesse da Dazn; Tutto sulle amichevoli estive del Napoli: il calendario, come acquistare i biglietti e quanto costa la partita in pay per view; NAPOLI, LE CINQUE AMICHEVOLI A PAGAMENTO IN PAY PER VIEW A 9,90 EURO.

Le amichevoli del Napoli saranno tutte in pay-per-view: ecco dove vederle e il prezzo x.com

Napoli, dove vedere le amichevoli 2026: calendario, orari, TV e prezzi Pay-Per-ViewDefiniti calendario e piattaforme delle cinque amichevoli estive del Napoli: tutte saranno disponibili in Pay-Per-View a 9,99 euro. Leggi i dettagli ... digital-news.it

Amichevoli estive Napoli in TV e streaming: dove vederle in pay per viewCon l'inizio della nuova stagione calcistica 2026/27, il Napoli si appresta a scendere in campo per il consueto doppio ritiro estivo tra Trentino e Abruzzo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per ... msn.com