Durante le amichevoli estive del 2026, trasmesse in diretta su Sky PrimaFila, la squadra azzurra ha iniziato la preparazione per la stagione del centenario. La squadra, guidata dall’allenatore, ha affrontato diverse partite di allenamento e test amichevoli. La campagna pre-stagionale coinvolge anche il nuovo tecnico, mentre i giocatori si preparano per le competizioni ufficiali.

Una nuova era azzurra sta per iniziare e il Napoli non aspetta. Prende il via la stagione del centenario con Massimiliano Allegri in panchina e una squadra pronta a inseguire obiettivi sempre più ambiziosi. Una passione così non può aspettare: gli azzurri tornano in campo e tu puoi essere al loro fianco fin dal primo minuto. Con soli 9,99 euro puoi vivere l'emozione da una prospettiva privilegiata. Dall'esordio di Allegri. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Amichevoli Estive Napoli 2026, diretta pay per view su Sky PrimaFila

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