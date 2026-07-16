le amichevoli estive del napoli in pay per view

Le prime amichevoli estive del Napoli saranno trasmesse in Pay-Per-View, segnando l'inizio della nuova stagione. La squadra di Allegri si prepara a scendere in campo in incontri che anticipano il campionato. Le partite rappresentano un momento di prova e di verifica per i giocatori, mentre i tifosi potranno seguire le partite attraverso i canali a pagamento. La preparazione pre-campionato è in pieno svolgimento.

Comincia la nuova stagione del Napoli di Allegri e si programmano le prime amichevoli per vedere gli azzurri in campo. Le emozioni dell’anno del Centenario stanno per cominciare. Durante i ritiri precampionato di Dimaro e Castel di Sangro, la SSC Napoli affronterà cinque avversarie nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 202627. Tutte le amichevoli saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su DAZN, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro. 2. Nella sezione “Pay-per-view” seleziona la partita che desideri acquistare cliccando su “Acquista ora” 3. Inserisci il metodo di pagamento se necessario e conferma il pagamento 2. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Amichevoli Estive Napoli 2026, diretta pay per view su Sky PrimaFila

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