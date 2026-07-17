Due persone sono state arrestate in piazza Garibaldi a Napoli. Un pusher è stato fermato con hashish, mentre un uomo ha aggredito gli agenti durante un controllo. La Polizia di Stato ha aumentato i controlli nell’area, che ha portato a questi due arresti in pochi giorni. Nessun dettaglio sulle identità o le cause dell’aggressione. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.

Due arresti in pochi giorni nell'area di piazza Garibaldi, a Napoli, dove la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio. A finire in manette sono stati due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine: il primo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il secondo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso dei servizi di controllo, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un'altra persona in cambio di denaro. L'acquirente si è poi allontanato rapidamente, ma il presunto pusher è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, doppio arresto in piazza Garibaldi: pusher fermato con hashish, un uomo aggredisce gli agenti

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