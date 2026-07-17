Napoli doppio arresto in piazza Garibaldi | pusher fermato con hashish un uomo aggredisce gli agenti

Da teleclubitalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due persone sono state arrestate in piazza Garibaldi a Napoli. Un pusher è stato fermato con hashish, mentre un uomo ha aggredito gli agenti durante un controllo. La Polizia di Stato ha aumentato i controlli nell’area, che ha portato a questi due arresti in pochi giorni. Nessun dettaglio sulle identità o le cause dell’aggressione. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due arresti in pochi giorni nell'area di piazza Garibaldi, a Napoli, dove la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio. A finire in manette sono stati due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine: il primo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il secondo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso dei servizi di controllo, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un'altra persona in cambio di denaro. L'acquirente si è poi allontanato rapidamente, ma il presunto pusher è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli doppio arresto in piazza garibaldi pusher fermato con hashish un uomo aggredisce gli agenti
© Teleclubitalia.it - Napoli, doppio arresto in piazza Garibaldi: pusher fermato con hashish, un uomo aggredisce gli agenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fermato per un controllo su una bici rubata aggredisce gli agenti con calci e pugni a Monza, arrestato 37enneA Monza, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per una bicicletta rubata.

Salerno, aggredisce gli agenti con calci e pugni durante una lite in piazza: arrestatoUn uomo straniero è stato fermato a Salerno dopo aver aggredito gli agenti durante una lite in piazza.

Temi più discussi: Doppio arresto a San Giovanni Valdarno: in manette uno spacciatore e un ladro di bici elettrica; Cocaina nascosta in auto e in casa, arrestato 24enne. Preso anche il ladro di bici; Furto di energia elettrica per alimentare il campo rom: scatta il blitz; Truffa del finto carabiniere. In manette un ventunenne, è il nono arresto in due mesi.

napoli doppio arresto inCocaina nascosta in auto e in casa, arrestato 24enne. Preso anche il ladro di biciDoppio intervento dei carabinieri di San Giovanni Valdarno tra via Peruzzi e via Napoli. Sequestrate dosi di droga, materiale per il confezionamento e 3.800 euro in contanti. Recuperata una e-bike rub ... msn.com

napoli doppio arresto inRapina a Neres e faida nel quartiere Fuorigrotta: doppio arresto per tentato omicidioRapina a Neres e faida nel quartiere Fuorigrotta tra i clan Iadonisi e Troncone: doppio arresto per tentato omicidio ... ilgiornalelocale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web