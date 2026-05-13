A Monza, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per una bicicletta rubata. Durante il controllo, ha reagito con calci e pugni, rendendo necessarie le manette. L’intervento era scaturito dalla segnalazione di un furto di una bicicletta, e l’uomo, marocchino, è stato fermato e poi arrestato sul posto. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell’accaduto è stato fornito.

Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata del 10 maggio presso il parcheggio di un centro commerciale di Monza. Un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, spaccio e violazioni in materia di immigrazione, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per un controllo su una bicicletta risultata rubata. L'intervento a Monza L’intervento degli agenti e il controllo L’aggressione agli agenti e l’arresto Le conseguenze...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fermato per un controllo su una bici rubata aggredisce gli agenti con calci e pugni a Monza, arrestato 37enne

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