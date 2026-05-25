Un uomo straniero è stato fermato a Salerno dopo aver aggredito gli agenti durante una lite in piazza. La persona ha colpito gli agenti con calci e pugni, opponendo resistenza. È stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e danneggiamento aggravato. La lite si è svolta in un’area pubblica e l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per placare la situazione.

Un arresto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato, nella notte del 22 maggio in Salerno. Un cittadino straniero è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo in Piazza Vittorio Veneto. L’uomo è stato poi sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune campano. Intervento della Polizia: la fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte del 22 maggio, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Salerno è intervenuta in Piazza Vittorio Veneto per sedare una lite tra due soggetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salerno, aggredisce gli agenti con calci e pugni durante una lite in piazza: arrestato

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