Napoli Canonico lascia dopo 22 anni | promosso De Luca

Il dottor Raffaele Canonico ha lasciato il ruolo di responsabile dello staff medico della SSC Napoli dopo 22 anni. La decisione è stata annunciata all'inizio della stagione 2026-2027, secondo quanto riportato da quotidiani nazionali. La società ha promosso il suo vice, De Luca, a nuova guida dello staff medico. La notizia riguarda un cambio di leadership all’interno dell’organizzazione sanitaria del club, senza ulteriori dettagli sui motivi della separazione.

CANONICO LASCIA LA SSC NAPOLI. La stagione 2026-2027 della SSC Napoli si apre con un ribaltone fondamentale dietro le quinte di Castel Volturno. Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne de Il Mattino e La Repubblica, il Dottor Raffaele Canonico lascia la guida dello staff medico azzurro dopo ben 22 anni di militanza nel club. La decisione, presa di comune accordo con la società e slegata dall’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, porta alla promozione interna di Gennaro De Luca, già braccio destro di Canonico durante le gestioni di Gattuso, Spalletti e Conte. Ad affiancarlo ci sarà Angelo Gioffredi, ex responsabile medico del Benevento. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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