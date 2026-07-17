Canonico lascia il Napoli dopo 22 anni | scelto De Luca

Notizia in breve

Dopo 22 anni, Raffaele Canonico lascia il Napoli. La società ha scelto di affidare il ruolo a De Luca. Canonico ha lavorato nel settore medico del club per oltre due decenni, iniziando nei primi anni della gestione di Aurelio De Laurentiis. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La società ha ringraziato Canonico per il contributo dato nel corso degli anni.