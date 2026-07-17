Canonico lascia il Napoli dopo 22 anni | scelto De Luca

Da forzazzurri.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 22 anni, Raffaele Canonico lascia il Napoli. La società ha scelto di affidare il ruolo a De Luca. Canonico ha lavorato nel settore medico del club per oltre due decenni, iniziando nei primi anni della gestione di Aurelio De Laurentiis. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La società ha ringraziato Canonico per il contributo dato nel corso degli anni.

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Il Napoli cambia volto anche all’interno dello staff medico. Dopo 22 anni trascorsi nel club, Raffaele Canonico lascia la società azzurra. Si chiude così un rapporto iniziato nei primi anni della gestione di Aurelio De Laurentiis. La separazione rientra nel processo di rinnovamento avviato in vista della stagione 202627. Non sarebbe quindi una conseguenza dell’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Canonico era entrato a far parte dello staff sanitario poco dopo l’acquisizione del club da parte di De Laurentiis. Dal 2019 ricopriva il ruolo di responsabile dell’area medica. Nel corso della sua lunga esperienza ha attraversato diverse fasi della storia recente del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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