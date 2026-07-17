Le tensioni dello scorso anno con Conte. A Napoli si è parlato tanto la scorsa stagione di Raffaele Canonico il medico sociale degli azzurri. È stata una stagione contraddistinta da molti infortuni e da rapporti tesi con Antonio Conte. Sotto accusa soprattutto la ricaduta di Neres, il recupero molto lento di Lukaku. In questi casi bisogna sempre ascoltare le due campane e le due campane sono molto diverse tra loro. Il Napoli non è giunto a una conclusione e infatti la scelta è un compromesso. Via l’ex medico sociale Canonico che era nel club da più di cinque anni, ma al suo posto è stato preso il suo vice: Gennaro De Luca che già due giorni fa compariva nelle foto con Allegri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli cambia medico sociale (addio Canonico) ma non boccia il metodo di lavoro (promosso il vice)

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