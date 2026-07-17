Il Napoli cambia medico sociale addio Canonico ma non boccia il metodo di lavoro promosso il vice
Il club ha deciso di sostituire il medico sociale, che non ricoprirà più il ruolo, pur mantenendo il metodo di lavoro del settore sanitario, promosso dal vice. La decisione arriva dopo una stagione segnata da numerosi infortuni e da rapporti tesi con l’ex allenatore. La scelta di cambiare il medico sociale non comporta modifiche alla filosofia adottata, che rimane invariata secondo le fonti del club.
Le tensioni dello scorso anno con Conte. A Napoli si è parlato tanto la scorsa stagione di Raffaele Canonico il medico sociale degli azzurri. È stata una stagione contraddistinta da molti infortuni e da rapporti tesi con Antonio Conte. Sotto accusa soprattutto la ricaduta di Neres, il recupero molto lento di Lukaku. In questi casi bisogna sempre ascoltare le due campane e le due campane sono molto diverse tra loro. Il Napoli non è giunto a una conclusione e infatti la scelta è un compromesso. Via l’ex medico sociale Canonico che era nel club da più di cinque anni, ma al suo posto è stato preso il suo vice: Gennaro De Luca che già due giorni fa compariva nelle foto con Allegri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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