Billy Gilmour non prenderà parte ai Mondiali a causa di una distorsione di secondo grado al ginocchio riportata durante un'amichevole tra Scozia e Curaçao. L’infortunio si è rivelato più grave del previsto, impedendogli di partecipare alla competizione. La stessa lesione potrebbe influire anche sul suo eventuale ritiro dal club di appartenenza. Non sono state fornite tempistiche precise per il recupero.

Billy Gilmour salta i Mondiali. È più grave del previsto l’infortunio patito nel corso dell’amichevole tra Scozia e Curaçao. Gilmour è uscito poco prima delle fine del primo tempo dopo un tackle. Il tackle gli è costato i Mondiali. In serata è arrivata anche la nota del Calcio Napoli. “ Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”. Gilmour potrebbe non esserci nel ritiro del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gilmour salta i Mondiali (e forse anche il ritiro del Napoli): distorsione di secondo grado al ginocchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sfortuna Gilmour, salta i Mondiali con la Scozia per un infortunio al ginocchio in amichevoleUn calciatore scozzese si è infortunato al ginocchio durante un'amichevole, impedendogli di partecipare ai Mondiali con la nazionale.

Tragedia per Gilmour: infortunio al ginocchio e addio ai MondialiIl calciatore ha subito un infortunio al ginocchio durante una partita e si è reso necessario un intervento.

Temi più discussi: Gilmour salta il Mondiale: l'annuncio ufficiale della Scozia dopo l'infortunio; Sfortuna Gilmour, salta i Mondiali con la Scozia per un infortunio al ginocchio in amichevole; Gilmour infortunato in amichevole con la Scozia: il centrocampista del Napoli salta i Mondiali, è ufficiale; Napoli: tegola Gilmour, infortunio al ginocchio e niente Mondiali.

#Gilmour, distorsione di secondo grado al ginocchio: salta i Mondiali. Il report x.com

Gilmour infortunato in amichevole con la Scozia: il centrocampista del Napoli salta i Mondiali, è ufficialeBilly Gilmour è uscito per infortunio durante il primo tempo dell'amichevole tra Scozia e Curaçao: le ultime sulle condizioni del centrocampista del Napoli, che salterà i Mondiali. msn.com

Gilmour salta il Mondiale: l'annuncio ufficiale della Scozia dopo l'infortunioCi dispiace annunciare che l'infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella vittoria di oggi contro Curaçao lo escluderà dalla partecipazione al Mondiale. Siamo tutti con te, Billy. Con quest ... msn.com