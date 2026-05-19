Superbonus maxi sequestro da oltre 6,2 milioni | crediti falsi per lavori mai conclusi

La Guardia di Finanza di Rovato ha eseguito un sequestro di crediti fiscali relativi al Superbonus 110%, per un valore superiore a 6,2 milioni di euro. Secondo quanto emerso, si tratta di crediti falsi associati a lavori che non sarebbero mai stati completati. L'indagine ha portato alla confisca di somme provenienti da presunte irregolarità nelle pratiche di recupero fiscale. Le autorità hanno contestato l’uso improprio di crediti legati a interventi edilizi non realizzati.

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