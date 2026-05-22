Armi rubate nascoste in casa | arrestato 27enne egiziano a Salerno

Una operazione condotta dalla Polizia di Salerno e dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo di 27 anni di origini egiziane. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate armi e numerose munizioni nascoste all’interno dell’abitazione. L’indagine ha evidenziato un tentativo di detenere illegalmente armi da fuoco e munizioni. L’uomo è stato portato in cella e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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