Armi rubate nascoste in casa | arrestato 27enne egiziano a Salerno
Una operazione condotta dalla Polizia di Salerno e dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo di 27 anni di origini egiziane. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate armi e numerose munizioni nascoste all’interno dell’abitazione. L’indagine ha evidenziato un tentativo di detenere illegalmente armi da fuoco e munizioni. L’uomo è stato portato in cella e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La Squadra Mobile della Questura di Salerno e i finanzieri del Gico hanno arrestato un uomo di 27 anni di nazionalità egiziana per detenzione illegale e ricettazione di armi, trovate con numerose munizioni nella sua abitazione. A coordinare le indagini è la Procura di Nocera Inferiore. Poliziotti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Bikie and Organised Crime updates for the week
Sullo stesso argomento
Hashish, cocaina e armi nascoste: arrestato un 51enne a PisaPISA – Oltre 800 grammi di hashish, cocaina, contanti e armi detenute illegalmente.
Armi in casa di un cittadino egiziano, scatta il blitzTempo di lettura: 2 minutiHanno trovato conferma i sospetti della Squadra Mobile di Salerno che un giovane egiziano di 27 anni potesse occultare...