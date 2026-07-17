Napoli al via il ritiro di Dimaro | i convocati e il primo allenamento

Il ritiro estivo del Napoli è iniziato a Dimaro con il primo allenamento al campo SKI. La squadra si è radunata in Val di Sole e nel pomeriggio ha svolto la sessione di allenamento. Sono stati convocati i giocatori che parteciperanno alla preparazione pre-stagionale. La preparazione proseguirà con sessioni di allenamenti e incontri nel corso delle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Il ritiro Napoli Dimaro entra ufficialmente nel vivo. Gli azzurri hanno iniziato la preparazione estiva in Val di Sole e nel pomeriggio scenderanno in campo per il primo allenamento alla SKI.IT Arena, dando il via alla nuova stagione. Per il Napoli si apre così la tradizionale parentesi estiva in Trentino, che accompagnerà gli azzurri nei primi giorni di lavoro sul campo. Il ritiro rappresenta il primo appuntamento della preparazione precampionato, con allenamenti aperti ai tifosi e le prime indicazioni per lo staff tecnico. Sono 32 i calciatori convocati per la prima fase del ritiro. Nell’elenco figurano anche alcuni giovani che avranno l’opportunità di lavorare con la prima squadra durante il soggiorno in Val di Sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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