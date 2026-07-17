Nadeshiko Chronicles #19 – Mayumi Ozaki
C’è un libro, pubblicato nel 2003, che porta un titolo che vale la pena tradurre con precisione: Akudama — Nikumareru Ikikata. Rogue — Vivere Odiata. Non vivere come una cattiva nel senso superficiale del personaggio, ma vivere — esistere, attraversare gli anni, costruire un’identità intera — accettando l’odio del pubblico come condizione permanente della propria vita professionale. L’autobiografia del 2003, pubblicata da Shuppan Bunka Sha, attraversa 174 pagine e racconta la sua carriera come lottatrice villain, enfatizzando lotte personali come gravi infortuni sostenuti negli anni Novanta e le difficoltà nel fondare la OZ Academy nel 1998. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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