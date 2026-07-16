Piscine il ddl salvavita che nessuno vuole

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente a Sestri Levante ha coinvolto un'undicenne risucchiata da un bocchettone di una piscina. Il disegno di legge sulla sicurezza delle piscine, che avrebbe introdotto norme di prevenzione, è ancora bloccato in Parlamento. Le associazioni contestano il testo, considerandolo insufficiente. Nessuna modifica è stata approvata da quando il ddl è stato presentato. La proposta di legge rimane ferma, senza avanzamenti.

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Dopo il drammatico incidente della bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone a Sestri Levante, torna l’attenzione sul disegno di legge fermo in Parlamento contestato dalle associazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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