piscine il ddl salvavita che nessuno vuole

Notizia in breve

Un incidente a Sestri Levante ha coinvolto un'undicenne risucchiata da un bocchettone di una piscina. Il disegno di legge sulla sicurezza delle piscine, che avrebbe introdotto norme di prevenzione, è ancora bloccato in Parlamento. Le associazioni contestano il testo, considerandolo insufficiente. Nessuna modifica è stata approvata da quando il ddl è stato presentato. La proposta di legge rimane ferma, senza avanzamenti.