Piscine il ddl salvavita che nessuno vuole
Un incidente a Sestri Levante ha coinvolto un'undicenne risucchiata da un bocchettone di una piscina. Il disegno di legge sulla sicurezza delle piscine, che avrebbe introdotto norme di prevenzione, è ancora bloccato in Parlamento. Le associazioni contestano il testo, considerandolo insufficiente. Nessuna modifica è stata approvata da quando il ddl è stato presentato. La proposta di legge rimane ferma, senza avanzamenti.
Dopo il drammatico incidente della bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone a Sestri Levante, torna l’attenzione sul disegno di legge fermo in Parlamento contestato dalle associazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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