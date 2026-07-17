Musica e stand fino a domenica Mirandola diventa la capitale dello street food

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mirandola ospita fino a domenica il Mirandola Street Food, evento che trasforma la piazza principale in un punto di ritrovo per appassionati di street food e musica dal vivo. Sono presenti diversi stand gastronomici che offrono piatti di varie cucine, mentre sul palco si alternano gruppi musicali. L’iniziativa si svolge in un’area delimitata, con accesso consentito al pubblico e senza restrizioni particolari. La manifestazione si svolge nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza e sull’igiene.

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Da oggi la città dei Pico con il Mirandola Street Food vive uno dei suoi appuntamenti più attesi dell’estate. Piazza Costituente per tre giorni fino a domenica 19 luglio vivrà tre serate all’insegna del gusto, della musica dal vivo e della convivialità, pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori in un’atmosfera di festa proprio nel cuore della città. A fare da cornice alla manifestazione, ad ingresso libero, stand gastronomici aperti ogni sera dalle 19.00 alle 24.00 e spettacoli musicali in programma a partire dalle 21.30. La piazza in queste giornate si trasforma in un percorso enogastronomico da "leccarsi i baffi", dove saranno esposte e offerte agli amanti di prelibatezze culinarie eccellenze dello street food italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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