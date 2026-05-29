Miss Piacenza tattoo musica e street food | torna la Besu Street Fest

Notizia in breve

La terza edizione della Besu Street Fest si tiene nel quartiere Besurica, con un programma ricco di musica, street food e tattoo. L’evento si svolge nel fine settimana e vede protagonisti vari food truck e artisti, oltre a spazi dedicati ai tatuaggi. La manifestazione coinvolge residenti e visitatori, offrendo intrattenimento e degustazioni. La manifestazione si svolge in strada, senza strutture fisse, e prosegue fino a sera.