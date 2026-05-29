Miss Piacenza tattoo musica e street food | torna la Besu Street Fest
La terza edizione della Besu Street Fest si tiene nel quartiere Besurica, con un programma ricco di musica, street food e tattoo. L’evento si svolge nel fine settimana e vede protagonisti vari food truck e artisti, oltre a spazi dedicati ai tatuaggi. La manifestazione coinvolge residenti e visitatori, offrendo intrattenimento e degustazioni. La manifestazione si svolge in strada, senza strutture fisse, e prosegue fino a sera.
Torna la Besu Street Fest, terza edizione del festival del quartiere Besurica tra musica, food truck e divertimento.Domenica 14 e lunedì 15 giugno la piazza in via Perfetti a Piacenza si trasforma nel cuore dell’intrattenimento con due serate imperdibili, a partire dalle ore 18.Un appuntamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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