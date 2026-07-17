Musica barocca alle Conserve
Un concerto di musica barocca si terrà nel borgo di pescatori, nella piazza delle Conserve, nell’ambito della rassegna Notturni alle Conserve. L’evento si svolgerà questa sera, con esecuzioni dal vivo di brani storici. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito. La performance si svolgerà all’aperto, nel cuore del centro storico, e durerà circa un’ora. Non sono previste limitazioni di accesso o prenotazioni.
Il cuore del borgo di pescatori si prepara ad accogliere un interessante concerto della rassegna dei Notturni alle Conserve. In piazza delle Conserve nel centro storico di Cesenatico, martedì sera alle 21 il pubblico appassionato di musica classica potrà assistere all’esibizione del duo formato dal mezzosoprano Mara Gaudenzi e dal musicista Filippo Pantieri al clavicembalo. Il programma della serata sarà interamente dedicato alla grande musica barocca, con un raffinato percorso artistico che spazia attraverso le opere di Monteverdi, Merula e Laurenzi, garantendo un’esperienza di grande valore culturale. L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione unica per godere di musica colta in uno degli angoli più iconici della località. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
H.Purcell Courante pour clavecin
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cesenatico si prepara a un'estate di grande musica: tutti gli ospiti dei "Notturni alle Conserve" e dei concerti all'alba
Leggi anche: Gillian e Peter e la loro musica barocca