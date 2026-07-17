musica barocca alle conserve

Notizia in breve

Un concerto di musica barocca si terrà nel borgo di pescatori, nella piazza delle Conserve, nell’ambito della rassegna Notturni alle Conserve. L’evento si svolgerà questa sera, con esecuzioni dal vivo di brani storici. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito. La performance si svolgerà all’aperto, nel cuore del centro storico, e durerà circa un’ora. Non sono previste limitazioni di accesso o prenotazioni.