gillian e peter e la loro musica barocca

Alla Fondazione Ricci di Barfga fino al 2 agosto prossimo, prosegue la mostra "La felice magia. Scene e costumi di Gillian Armitage dal Teatro inglese a Opera Barga", che vede la cura scientifica di Anna Maria Zampolini e la direzione organizzativa e progetto di allestimento di Cristiana Ricci. Il percorso di vita di Gillian Armitage Hunt viene raccontato in questa bella esposizione: coraggio e creatività i fili conduttori nel teatro britannico e nel Festival Opera Barga: insieme al marito Peter hanno scritto una pagina fondamentale della storia culturale di Barga. La vita di Gillian Armitage (1928-1995) è iniziata in una famiglia agiata ma segnata da due tragedie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Handel – Solomon (HWV 67) | Oratorio

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