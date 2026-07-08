Gillian e Peter e la loro musica barocca

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla Fondazione Ricci di Barfga fino al 2 agosto prossimo, prosegue la mostra "La felice magia. Scene e costumi di Gillian Armitage dal Teatro inglese a Opera Barga", che vede la cura scientifica di Anna Maria Zampolini e la direzione organizzativa e progetto di allestimento di Cristiana Ricci. Il percorso di vita di Gillian Armitage Hunt viene raccontato in questa bella esposizione: coraggio e creatività i fili conduttori nel teatro britannico e nel Festival Opera Barga: insieme al marito Peter hanno scritto una pagina fondamentale della storia culturale di Barga. La vita di Gillian Armitage (1928-1995) è iniziata in una famiglia agiata ma segnata da due tragedie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gillian e peter e la loro musica barocca
© Lanazione.it - Gillian e Peter e la loro musica barocca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Handel – Solomon (HWV 67) | Oratorio

Video Handel – Solomon (HWV 67) | Oratorio

Notizie e thread social correlati

La bellezza della musica barocca in concerto alla chiesa del SuffragioSabato 6 giugno 2026 alle 11, si terrà un concerto di musica barocca nella chiesa del Suffragio di Forlì.

Temi più discussi: Gillian e Peter e la loro musica barocca; Una inglese a Barga: La felice magia alla Fondazione Ricci. Una mostra su Gillian Armitage e la sua Opera Barga; Il percorso di vita di Gillian Armitage in mostra alla Fondazione Ricci di Barga con La felice magia; Tra il culto di San Rocco e la musica barocca: il weekend culturale della Fondazione Ricci.

gillian e peter eIl percorso di vita di Gillian Armitage in mostra alla Fondazione Ricci di Barga con La felice magiaBARGA -Il percorso di vita di Gillian Armitage Hunt in mostra alla Fondazione Ricci di Barga. Coraggio e creatività i fili conduttori nel teatro ... giornaledibarga.it

gillian e peter e‘La felice magia’: alla Fondazione Ricci di Barga una mostra dedicata alle scene e ai costumi di Gillian ArmitageL'esposizione ripercorre la vita della donna britannica che, insieme al marito Peter Hunt, ha segnato la storia culturale della città ... luccaindiretta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web