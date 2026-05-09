Cesenatico si prepara a un' estate di grande musica | tutti gli ospiti dei Notturni alle Conserve e dei concerti all' alba

L'estate è alle porte e c'è grande attesa per il calendario dei concerti all'alba e dei Notturni alle Conserve. Due rassegne che, anche per questa stagione, si presentano con alcune novità rilevanti. Entrambe infatti aggiungono una data alla propria proposta per un totale di 16 eventi gratuiti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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