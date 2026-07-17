Un uomo è morto nella cava di Cusignana mentre tentava di liberare un collega rimasto incastrato in un macchinario. La scena si è svolta in un momento di emergenza, quando ha deciso di intervenire per aiutare il collega. La madre della vittima si è sentita male dopo aver appreso la notizia. L’incidente ha provocato la morte immediata dell’uomo, che aveva 40 anni.

Il dramma nella cava di Cusignana. Ha visto un collega in difficoltà e non ha esitato a intervenire per aiutarlo. Quel gesto di generosità gli è costato la vita. Francesco Vona, operaio di 39 anni residente a Vittorio Veneto, è morto durante il turno di lavoro nella cava della Postumia Cave, a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe rimasto a sua volta intrappolato in un nastro trasportatore mentre tentava di liberare un collega rimasto incastrato con un braccio durante un intervento di manutenzione. Il tentativo di soccorso finito in tragedia. L’ incidente sul lavoro si è verificato nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Muore mentre cerca di salvare un collega incastrato nel macchinario: chi era Francesco Vona, la madre si sente male

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Operaio schiacciato da un rullo nel Trevigiano, Francesco Vona muore a 39 anni tentando di soccorrere un collegaTragico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, nella cava della Postumia Cave, dell'azienda SuperBeton, a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, dove un operaio di 39 ... fanpage.it