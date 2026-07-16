Un operaio di 39 anni è morto e un collega è rimasto ferito durante un incidente in una cava della ditta Postumia Inerti. L’incidente è avvenuto giovedì 16 luglio, quando uno dei lavoratori è rimasto incastrato nel rullo. Un altro operaio si è lanciato in suo soccorso, restando schiacciato e perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Tragico il bilancio: un operaio è morto e un collega è ferito. La vittima si chiamava Francesco Vona, 39 anni, di Vittorio Veneto. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è stato schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare il collega che era rimasto incastrato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dello Spisal. Il sindacato «La sicurezza non può essere considerata un adempimento burocratico, ma deve diventare un valore condiviso e un investimento permanente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Vona muore per salvare il collega incastrato nel rullo nella cava: il 39enne resta schiacciato

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