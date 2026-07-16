Un operaio di 39 anni è morto e un altro è rimasto ferito durante un incidente in una cava nella provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Uno dei lavoratori è rimasto incastrato nel rullo e l’altro, nel tentativo di salvarlo, è stato schiacciato e ha perso la vita. La vittima che ha tentato di aiutare è deceduta sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Tragico il bilancio: un operaio è morto e un collega è ferito. La vittima si chiamava Francesco Vona, 39 anni, di Vittorio Veneto. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è stato schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare il collega che era rimasto incastrato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dello Spisal. Il sindacato «La sicurezza non può essere considerata un adempimento burocratico, ma deve diventare un valore condiviso e un investimento permanente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Vona muore nella cava per salvare il collega incastrato nel rullo: il 39enne resta schiacciato

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