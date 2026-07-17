Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La ragazza è stata soccorsa e portata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è morta durante la notte. L’incidente si è verificato mentre la bambina era in acqua e ha coinvolto la presa di aspirazione della piscina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze.

Alice non ce l’ha fatta. La bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nella presa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante è morta nella notte all’ ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L’incidente era avvenuto nello stabilimento balneare Bagni Segesta, dove la minore era rimasta a lungo sott’acqua. La sua morte, la quinta di un minore in piscina negli ultimi tre mesi è inaccettabile. Immediata la risposta del governo: il ministro Nello Musumeci accelera ora l’iter della legge sulla sicurezza degli impianti pubblici e privati. Il decesso della piccola. Alice, originaria di Suisio, in provincia di Bergamo, era stata trasportata d’urgenza a Genova in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Muore la bimba risucchiata nel bocchettone della piscina. Musumeci: “Legge sulla sicurezza non più rinviabile”

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ULTIMORA BIMBO DI 12 ANNI RISUCCHIATO DAL BOCCHETTONE DELLA PISCINA: È GRAVISSIMO - RIMINI

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