Muore la bimba risucchiata nel bocchettone della piscina Musumeci | Legge sulla sicurezza non più rinviabile

Da secoloditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La ragazza è stata soccorsa e portata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è morta durante la notte. L’incidente si è verificato mentre la bambina era in acqua e ha coinvolto la presa di aspirazione della piscina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze.

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Alice non ce l’ha fatta. La bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nella presa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante è morta nella notte all’ ospedale pediatrico Gaslini di Genova. L’incidente era avvenuto nello stabilimento balneare Bagni Segesta, dove la minore era rimasta a lungo sott’acqua. La sua morte, la quinta di un minore in piscina negli ultimi tre mesi è inaccettabile. Immediata la risposta del governo: il ministro Nello Musumeci accelera ora l’iter della legge sulla sicurezza degli impianti pubblici e privati. Il decesso della piccola. Alice, originaria di Suisio, in provincia di Bergamo, era stata trasportata d’urgenza a Genova in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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