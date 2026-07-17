Muore dopo una liposuzione a Roma chiuse le indagini sul chirurgo Josè Lizarraga e l'anestesista

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state chiuse le indagini sulla morte di una donna avvenuta a Roma dopo una liposuzione. Il chirurgo e l’anestesista coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda riguarda la morte della paziente, avvenuta in seguito all’intervento di liposuzione. Le autorità hanno deciso di procedere con il possibile processo nei confronti dei due professionisti.

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Il medico chirurgo Josè Lizarraga Picciotti e l'anestesista Paolo Colcerasa rischiano il processo per omicidio colposo. La vicenda riguarda la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, dopo una liposuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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