Muore a 30 anni la figlia di Silvio Baldini Valentina | grave lutto per il CT dell'Italia

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Valentina Baldini, figlia di un allenatore di calcio, è morta a 30 anni. Era disabile dalla nascita. L'allenatore ha dichiarato che la ragazza gli ha insegnato cosa significa amare incondizionatamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Valentina Baldini, figlia di Silvio Baldini, CT a interim dell'Italia, è morta a soli 30 anni. La ragazza era disabile dalla nascita. "Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente", aveva detto di lei l'allenatore toscano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

Video Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Grave lutto per Silvio Baldini: addio alla figlia Valentina di soli 30 anni

Morta Valentina Baldini figlia di Silvio ct dell'Italia, aveva 30 anni ed era affetta da tetraparesi spasticaÈ morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia del commissario tecnico della nazionale di calcio.

Temi più discussi: Lamine Yamal prima di Spagna-Francia: Non sto giocando al mio livello; Gli attaccanti low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale; DAZN lancia MyClubPass per seguire solamente la propria squadra: costi e dettagli; I centrocampisti low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale.

silvio baldini muore a 30 anniTragedia per Silvio Baldini: muore a 30 anni la figlia ValentinaEra affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il c.t. gazzetta.it

silvio baldini muore a 30 anniTragedia per Silvio Baldini: la figlia Valentina muore a soli 30 anniIl mondo del calcio si unisce in un ideale abbraccio a Silvio Baldini, colpito da un lutto che va ben oltre qualsiasi risultato sportivo. L'allenatore toscano dell'Italia U21 sta vivendo il momento pi ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web