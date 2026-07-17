Muore a 30 anni la figlia di Silvio Baldini Valentina | grave lutto per il CT dell'Italia

Valentina Baldini, figlia di un allenatore di calcio, è morta a 30 anni. Era disabile dalla nascita. L'allenatore ha dichiarato che la ragazza gli ha insegnato cosa significa amare incondizionatamente.

Valentina Baldini, figlia di Silvio Baldini, CT a interim dell'Italia, è morta a soli 30 anni. La ragazza era disabile dalla nascita. "Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente", aveva detto di lei l'allenatore toscano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

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