Grave lutto per Silvio Baldini | addio alla figlia Valentina di soli 30 anni
Il ct dell’Italia Under 21 ha perso la figlia di 30 anni. La notizia ha suscitato un forte dolore nel mondo del calcio italiano, con numerosi messaggi di solidarietà rivolti a Baldini. La scomparsa della giovane ha generato una grande commozione tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La famiglia e il team di Baldini sono stati informati della perdita. La notizia è stata confermata ufficialmente dalle fonti vicine alla famiglia.
Silvio Baldini ha tragicamente perso la figlia Valentina, scomparsa all’età di 30 anni. Grave lutto per il ct dell’Italia Under 21. Un’ondata di profonda commozione sta attraversando l’intero movimento calcistico italiano, unito nel mostrare massima vicinanza a Silvio Baldini. Il commissario tecnico dell’ Italia U21 si trova ad affrontare la prova più dolorosa e drammatica della propria vita in seguito alla prematura scomparsa della figlia Valentina, spentasi all’età di trent’anni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Si tratta di un evento tragico che supera per importanza qualsiasi dinamica agonistica e che ha generato un’immediata mobilitazione di affetto da parte di colleghi, tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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