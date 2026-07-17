Grave lutto per Silvio Baldini | addio alla figlia Valentina di soli 30 anni

Notizia in breve

Il ct dell’Italia Under 21 ha perso la figlia di 30 anni. La notizia ha suscitato un forte dolore nel mondo del calcio italiano, con numerosi messaggi di solidarietà rivolti a Baldini. La scomparsa della giovane ha generato una grande commozione tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La famiglia e il team di Baldini sono stati informati della perdita. La notizia è stata confermata ufficialmente dalle fonti vicine alla famiglia.