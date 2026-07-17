Muharemovic al Leeds è ufficiale | ecco quanto incassa la Juventus
Il difensore bosniaco si è trasferito dal Sassuolo al Leeds in Premier League. La Juventus ha annunciato quanto incassa dalla cessione, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Il trasferimento rappresenta un aggiornamento nel mercato internazionale, influenzando gli equilibri tra i club italiani e inglesi.
. Il centrale bosniaco si trasferisce in Premier dal Sassuolo. Il calciomercato internazionale regala un altro sussulto ufficiale che sposta gli equilibri tecnici ed economici sull’asse Italia-Inghilterra. Tarik Muharemovic saluta definitivamente il calcio italiano per iniziare una nuova, affascinante avventura oltremanica. Il difensore bosniaco, che ha messo in mostra le proprie qualità nell’ultima stagione con la maglia del Sassuolo, passa infatti al Leeds United, club storico britannico che ha deciso di rompere gli indugi per assicurarsi uno dei profili difensivi più interessanti del panorama europeo. Il calciatore ha già sbrigato tutte le formalità di rito prima di legarsi ufficialmente alla sua nuova squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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JUVE FINALMENTE ARRIVANO 20 MILIONI DALLA SUA CESSIONE CARNEVALI INCONTRA KESSIE
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Corriere dello Sport – Muharemovic dal Sassuolo al Leeds, è ufficiale: la cifra incassata dalla JuveIl Sassuolo ha ceduto il calciatore Tarik Muharemovic al Leeds United a titolo definitivo.
Temi più discussi: Juve, Muharemovic va al Leeds e porta 19 milioni: si sblocca il mercato, portiere e 9 le priorità; Sassuolo, Muharemovic al Leeds per 40 milioni: la cessione più preziosa di sempre per il club; Sassuolo, Muharemovic vola in Premier: al Leeds per 40 milioni. Alla Juve il 50%; Juve su Lucumì: Muharemovic al Leeds porta 20 milioni per l'assalto.
#Muharemovic al Leeds, è ufficiale: la Juve incassa 20 milioni dalla cessione del Sassuolo x.com
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