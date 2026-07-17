Corriere dello Sport – Muharemovic dal Sassuolo al Leeds è ufficiale | la cifra incassata dalla Juve

Notizia in breve

Il Sassuolo ha ceduto il calciatore Tarik Muharemovic al Leeds United a titolo definitivo. La Juventus ha incassato una cifra non resa pubblica. La comunicazione ufficiale è arrivata dal club neroverde. Muharemovic si trasferisce in Premier League. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore. La cessione è stata confermata tramite comunicato ufficiale. La Juventus non ha rilasciato dichiarazioni sulla cifra ricevuta.