Corriere dello Sport – Muharemovic dal Sassuolo al Leeds è ufficiale | la cifra incassata dalla Juve
Il Sassuolo ha ceduto il calciatore Tarik Muharemovic al Leeds United a titolo definitivo. La Juventus ha incassato una cifra non resa pubblica. La comunicazione ufficiale è arrivata dal club neroverde. Muharemovic si trasferisce in Premier League. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore. La cessione è stata confermata tramite comunicato ufficiale. La Juventus non ha rilasciato dichiarazioni sulla cifra ricevuta.
2026-07-17 18:50:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tarik Muharemovic al Leeds United FC. Il Club augura a Tarik le migliori fortune umane e professionali”. Con questo breve comunicato ufficiale il club neroverde annuncia la cessione del difensore bosniaco, che lascia l’Italia per 40 milioni di euro. Tradotto: il Sassuolo incassa la metà e gli altri 20 milioni vanno nelle casse della Juventus, che deteneva il 50% sulla rivendita. Per i bianconeri ciò significa avere il tesoretto necessario per andare su Lucumì del Bologna, obiettivo per la difesa di Spalletti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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