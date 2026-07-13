Muharemovic in Premier tutti felici! Anche la Juve che incassa | ecco quanto e come spenderà il tesoretto

Tarik Muharemovic si trasferisce in Premier League, portando un incasso alla Juventus. La società torinese riceverà una somma non specificata dall’addio del difensore al Sassuolo. La Juventus ha deciso di non riaccogliere Muharemovic in squadra, ma l’operazione si conclude con un risultato positivo per i bianconeri. La cifra incassata sarà destinata a future operazioni di mercato, anche se non sono stati resi noti i dettagli economici.

Muharemovic in Premier, tutti felici! Anche la Juve che incassa: ecco quanto ricaveranno i bianconeri dall’uscita del centrale dal Sassuolo. La Juventus deve rinunciare al ritorno di Tarik Muharemovic, ma l’esito della vicenda lascia comunque ampiamente soddisfatto il club bianconero. Il mancato approdo a Torino del difensore ventitreenne, decollato nella Next Gen al fianco di Kenan Yildiz e consacratosi nell’ultimo biennio al Sassuolo, si trasformerà infatti in un’importante boccata d’ossigeno per le casse della società. Merito della clausola del 50 per cento sulla futura rivendita che i bianconeri vantano sul cartellino del bosniaco, un accordo strategico che frutterà una cifra vicina ai 18-20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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