Mugello al via Libri sotto le stelle con Marco Paolini

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 luglio al 21 agosto si svolge nel Mugello l’evento ‘Libri sotto le stelle’, un viaggio letterario itinerante. La manifestazione prevede incontri con autori e letture pubbliche. La rassegna si svolge in diverse location della zona e coinvolge vari autori e lettori. Tra gli ospiti annunciati c’è anche Marco Paolini. L’iniziativa mira a promuovere la cultura attraverso eventi letterari all’aperto. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

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Firenze, 16 luglio 2026 – Appuntamento dal 20 luglio al 21 agosto con ‘ Libri sotto le stelle’, viaggio letterario itinerante in terra di Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell’attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla Compagnia Teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. “Libri sotto le stelle" è un festival che interpreta al meglio il valore della cultura quale strumento di crescita delle persone e delle comunità”. Così Stefania Saccardi, presidente dell’Assemblea toscana, dando il “la” alla presentazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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