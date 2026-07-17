Mugello al via Libri sotto le stelle con Marco Paolini
Dal 20 luglio al 21 agosto si svolge nel Mugello l’evento ‘Libri sotto le stelle’, un viaggio letterario itinerante. La manifestazione prevede incontri con autori e letture pubbliche. La rassegna si svolge in diverse location della zona e coinvolge vari autori e lettori. Tra gli ospiti annunciati c’è anche Marco Paolini. L’iniziativa mira a promuovere la cultura attraverso eventi letterari all’aperto. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.
Firenze, 16 luglio 2026 – Appuntamento dal 20 luglio al 21 agosto con ‘ Libri sotto le stelle’, viaggio letterario itinerante in terra di Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell’attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla Compagnia Teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. “Libri sotto le stelle" è un festival che interpreta al meglio il valore della cultura quale strumento di crescita delle persone e delle comunità”. Così Stefania Saccardi, presidente dell’Assemblea toscana, dando il “la” alla presentazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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