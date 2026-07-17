mugello al via libri sotto le stelle con marco paolini

Notizia in breve

Dal 20 luglio al 21 agosto si svolge nel Mugello l’evento ‘Libri sotto le stelle’, un viaggio letterario itinerante. La manifestazione prevede incontri con autori e letture pubbliche. La rassegna si svolge in diverse location della zona e coinvolge vari autori e lettori. Tra gli ospiti annunciati c’è anche Marco Paolini. L’iniziativa mira a promuovere la cultura attraverso eventi letterari all’aperto. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.