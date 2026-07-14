A Maiolati Spontini, domani sera si terrà l'inizio di una rassegna di eventi all'aperto, che coinvolgerà cinema, letture e musica. La serata si aprirà con la proiezione di un film sotto le stelle, seguita da una presentazione di libri, tra cui una conferenza con uno scrittore. La manifestazione si svolgerà in uno spazio pubblico e durerà diversi giorni.

Maiolati Spontini (Ancona), 14 luglio 2026 - Il cinema, con la prima proiezione della rassegna di film sotto le stelle, i libri, con lo scrittore Max Cimatti che parlerà del genere giallo, e la grande musica, con il primo appuntamento dell’estate lirica del Teatro Pergolesi che vedrà il Parco Colle Celeste al centro del progetto “Opera nei Borghi” con “Li finti filosofi” del Maestro Gaspare Spontini. Sono gli appuntamenti di domani e giovedì 16 luglio di “Venti d’estate”, il cartellone di iniziative proposto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Domani (ore 21) si inaugura il “Cinema all’aperto”, rassegna di fotografia e cinema in collaborazione con il fotoclub effeunopuntouno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, da domani cinema e libri sotto le stelle, ma anche musica

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