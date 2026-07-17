Mozzarella e burrata conquistano l’Europa

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mozzarella e burrata sono al centro di un progetto europeo che mira a tutelare i prodotti autentici contro le imitazioni. Il programma, cofinanziato dalla Commissione Europea, si concentra sulla promozione di queste eccellenze casearie italiane e si rivolge ai territori più autentici dello Stivale. L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche originali delle produzioni tradizionali e contrastare le pratiche di imitazione.

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di Egidio Scala Valore al gusto, valore ai luoghi più autentici dello Stivale. Entra nel vivo delle sue attività ’Genuine EU’, il programma triennale di promozione cofinanziato dalla Commissione Europea volto a proteggere l’originalità delle eccellenze casearie europee dai fenomeni di imitazione ed evocazione. Promosso dai Consorzi di Tutela della Burrata di Andria Igp e della Mozzarella di Gioia del Colle Dop, il progetto continua il suo percorso nei mercati di Italia, Francia e Germania, consolidando un dialogo diretto con consumatori e operatori della Distribuzione Organizzata e dell’Ho.Re.Ca. Attraverso una strategia multicanale che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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