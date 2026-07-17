Mozzarella e burrata conquistano l’Europa

Mozzarella e burrata sono al centro di un progetto europeo che mira a tutelare i prodotti autentici contro le imitazioni. Il programma, cofinanziato dalla Commissione Europea, si concentra sulla promozione di queste eccellenze casearie italiane e si rivolge ai territori più autentici dello Stivale. L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche originali delle produzioni tradizionali e contrastare le pratiche di imitazione.

di Egidio Scala Valore al gusto, valore ai luoghi più autentici dello Stivale. Entra nel vivo delle sue attività ’Genuine EU’, il programma triennale di promozione cofinanziato dalla Commissione Europea volto a proteggere l’originalità delle eccellenze casearie europee dai fenomeni di imitazione ed evocazione. Promosso dai Consorzi di Tutela della Burrata di Andria Igp e della Mozzarella di Gioia del Colle Dop, il progetto continua il suo percorso nei mercati di Italia, Francia e Germania, consolidando un dialogo diretto con consumatori e operatori della Distribuzione Organizzata e dell’Ho.Re.Ca. Attraverso una strategia multicanale che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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