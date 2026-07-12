Italia U18 da urlo | le azzurrine travolgono la Turchia e conquistano l’Europa
L’Italia under 18 di pallavolo femminile ha vinto il campionato europeo a Riga, sconfiggendo in finale la Turchia con un 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). La squadra italiana ha concluso il torneo con una prestazione dominante, ottenendo il titolo continentale.
L’Italia è campione d’Europa U18 di volley femminile. Le azzurrine hanno chiuso il torneo di Riga con una prestazione dominante, battendo la Turchia in finale con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). Un successo pesante, che consegna alla Nazionale il quarto titolo continentale di categoria dopo quelli del 1995, 2001 e 2022. La partita ha preso una direzione chiara già dal primo set, quando l’Italia ha piazzato l’allungo decisivo sul 17-17. Da lì le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno alzato il livello, mostrando qualità tecnica, lucidità e personalità. Nel secondo parziale le azzurrine sono scappate subito sul 5-0 e poi sul 14-4, gestendo il vantaggio senza tremare. 🔗 Leggi su Sportface.it
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