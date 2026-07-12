Italia U18 da urlo | le azzurrine travolgono la Turchia e conquistano l’Europa

Da sportface.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia under 18 di pallavolo femminile ha vinto il campionato europeo a Riga, sconfiggendo in finale la Turchia con un 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). La squadra italiana ha concluso il torneo con una prestazione dominante, ottenendo il titolo continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Italia è campione d’Europa U18 di volley femminile. Le azzurrine hanno chiuso il torneo di Riga con una prestazione dominante, battendo la Turchia in finale con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). Un successo pesante, che consegna alla Nazionale il quarto titolo continentale di categoria dopo quelli del 1995, 2001 e 2022. La partita ha preso una direzione chiara già dal primo set, quando l’Italia ha piazzato l’allungo decisivo sul 17-17. Da lì le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno alzato il livello, mostrando qualità tecnica, lucidità e personalità. Nel secondo parziale le azzurrine sono scappate subito sul 5-0 e poi sul 14-4, gestendo il vantaggio senza tremare. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia u18 da urlo le azzurrine travolgono la turchia e conquistano l8217europa
© Sportface.it - Italia U18 da urlo: le azzurrine travolgono la Turchia e conquistano l’Europa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Turchia 3-0, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: CAMPIONESSE D’EUROPA! Le azzurrine dominano la finaleL’Italia ha vinto la finale degli Europei volley femminile Under 18 contro la Turchia con il punteggio di 3-0, conquistando il titolo di campionesse...

LIVE Italia-Turchia, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: finale equilibrata in vista per le azzurrineL’Italia e la Turchia sono in campo nella finale degli Europei di volley femminile Under 18 2026, con il punteggio ancora aperto.

Argomenti più discussi: Baseball, l'Italia U18 in rampa di lancio per l'Europeo; Italia in finale all'Europeo U18 femminile con Anita Tessariol protagonista: 14 punti contro la Francia; Italia U18: 35 convocati per il raduno selettivo di Parma; Italia U18: i 35 convocati a raduno da Alessandro Lodi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web