L’Italia è campione d’Europa U18 di volley femminile. Le azzurrine hanno chiuso il torneo di Riga con una prestazione dominante, battendo la Turchia in finale con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). Un successo pesante, che consegna alla Nazionale il quarto titolo continentale di categoria dopo quelli del 1995, 2001 e 2022. La partita ha preso una direzione chiara già dal primo set, quando l’Italia ha piazzato l’allungo decisivo sul 17-17. Da lì le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno alzato il livello, mostrando qualità tecnica, lucidità e personalità. Nel secondo parziale le azzurrine sono scappate subito sul 5-0 e poi sul 14-4, gestendo il vantaggio senza tremare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Italia U18 da urlo: le azzurrine travolgono la Turchia e conquistano l’Europa

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