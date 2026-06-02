Capaccio Paestum ha avviato una protesta ufficiale contro le imitazioni di mozzarella di bufala DOP in Europa. La richiesta riguarda maggiori controlli e sanzioni contro i prodotti che dichiarano falsamente origine e qualità. La città si impegna anche in iniziative di formazione per tutelare i produttori locali e preservare l’autenticità della mozzarella tradizionale. La mobilitazione si concentra su due fronti: norme più stringenti e informazione ai consumatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Capaccio Paestum si conferma teatro di una duplice battaglia per difendere e rilanciare l’identità del Made in Italy, muovendosi sia sul fronte normativo che su quello formativo. Sul piano istituzionale il Comune, guidato dal sindaco Gaetano Paolino, ha approvato all’unanimità un atto per spingere Bruxelles a modificare l’articolo 60 del Codice Doganale UE. Oggi la norma consente di attribuire l’origine italiana a prodotti realizzati con materia prima straniera, purché l’ultima trasformazione sostanziale avvenga sul territorio nazionale. Un meccanismo che permette a latte importato da Polonia, Germania o Romania di diventare mozzarella “made in Italy” dopo la lavorazione in Campania, penalizzando le filiere autentiche come la Mozzarella di Bufala Campana DOP. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Mozzarella di Bufala DOP, Capaccio Paestum alza la voce: battaglia in Europa per difendere l’autenticità

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La mozzarella di bufala deve essere gialla

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